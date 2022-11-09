"Климатическая справедливость": бедные страны предъявляют счёт

"Последовать примеру Европы" – Урсула фон дер Ляйен призвала государства Северного полушария ускорить финансовую поддержку Глобального Юга. Выступая на 27-й Конференции ООН по климату в Египте, председатель Еврокомиссии напомнила о пакете в 100 миллиардов долларов, которые развитые страны обязались ежегодно выделить для помощи регионам, наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления.

Это обещание, данное 13 лет назад в Копенгагене на COP15, до сих пор не выполнено. По подсчётам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году общая сумма, мобилизованная богатыми странами в виде государственных и частных средств, составила чуть более 83 миллиардов.

Южные страны богаты ресурсами. Давайте же объединим усилия. Европейский Союз договорился о водородном партнёрстве с Египтом, Намибией и Казахстаном. Мы поддерживаем таких партнеров, как Вьетнам и Южная Африка, в декарбонизации их экономик. Мы должны достичь цели, поставленной на Парижской конференции 7 лет назад. Европа не отступает от намеченного курса. К 2030 году мы сократим выбросы парниковых газов как минимум на 55%. Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии

Тем не менее, по мнению некоторых специалистов, не все участники конференции осознают, что их вредные выбросы приводят к экстремальным погодным явлениям, таким, как катастрофические наводнения в Пакистане.

Вот уже 30 лет, как развивающиеся страны, сообщества, которые стоят на передовой климатических сражений, призывают заплатить за причинённый вред. Эти голоса звучали задолго до Парижского соглашения, сейчас проходит уже 27-я по счёту конференция, это шанс наконец-то поддержать страны, терпящие бедствие, устранить ущерб вместо того, чтобы откладывать решение проблемы в долгий ящик. Рашель Симон эксперт по вопросам климата и развития, НКО "Сеть климатических действий – Европа" (CAN)

СЕВЕР ТОЖЕ ПОД УДАРОМ

По сообщению экспертов программы "Copernicus" (службы мониторинга климата), после рекордно жаркого лета октябрьские температуры в Европе были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Базовые показатели периода 1991-2020 годов были превышены на 2 градуса Цельсия.