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Германия

Отключение АЭС Германии отложено до середины апреля

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 Андрей Позняков
АЭС в Германии
АЭС в Германии   -   Авторское право  Michael Probst/AP

Бундестаг поддержал продление работы всех трёх действующих атомных электростанций в Германии. Их отключение было запланировано на 1 января, однако на фоне энергетического кризиса правительство отложило отказ от АЭС до середины апреля.

Этим голосованием Бундестаг поддержал канцлера Олафа Шольца. Он настаивал на продолжении работы всех трёх электростанций вопреки позиции министерства экономики, которое предлагало отключить хотя бы одну из них ради экологической безопасности.