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Франция

Франция готовится возобновить работу всех атомных реакторов

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 Euronews
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Власти Франции готовятся к зиме в условиях энергетического кризиса
Власти Франции готовятся к зиме в условиях энергетического кризиса   -   Авторское право  Bob Edme/AP

Франция готовится к преодолению возможных проблем с нехваткой энергоносителей предстоящей зимой. По итогам заседания совета обороны Франции, посвященного ситуации в энергетике, власти страны заявили об изменении плана профилактических работ на АЭС и намерении начать перезапуск остановленных реакторов уже в октябре текущего года.

Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила: 

"На сегодня остановлены 32 реактора, некоторые из-за коррозии, другие — для планового технического обслуживания. EDF берет на себя обязательство перезапустить все 56 станций. Мы пристально следим за ситуацией, раз в неделю получаем доклад, мы особенно следим за тем, тем чтобы этот план был выполнен". 

По оценкам энергетического гиганта EDF, 27 реакторов могут возобновить работу к концу декабря и еще пять — в период с января по середину февраля будущего года. 

Но глава управления ядерной безопасности Франции Бернар Дорощук предупредил, что такие сложные процессы требуют времени. 

На долю АЭС во Франции  приходится около 70% производства электроэнергии. 

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала EDF как можно быстрее найти решение. Она также призвала предприятия в сотрудничество с властями рассмотреть возможности экономии энергоресурсов. 

Планы по сокращению потребления будут представлены в начале октября.

В свою очередь, газовая корпорация Engie заявила, что подземные хранилища Франции заполнены уже на 90%. Вопрос об отключениях встанет в случае сильного похолодания.