Бельгия начала останавливать АЭС

В Бельгии остановлен первый из семи атомных реакторов страны — энергоблок "Дул-3" под Антверпеном. Страна планирует отказаться от атомной энергии к 2025 году.

Третий блок АЭС "Дул" из-за изношенности был главным кандидатом на остановку. За последнее десятилетие его неоднократно останавливали для дефектоскопии и обслуживания.

В то же время решение глушить реакторы на фоне тяжёлого энергетического кризиса вызвало критику. Две АЭС Бельгии ("Дул" с четырьмя энергоблоками и "Тианж" с тремя) обеспечивают почти половину потребностей страны в электричестве. По некоторым данным, остановленный "Дул-3" в одиночку мог покрывать до 10% спроса.