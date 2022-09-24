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Бельгия

Бельгия начала останавливать АЭС

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 Euronews
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АЭС "Дул" расположена в самом густонаселённом районе из всех европейских атомных станций
АЭС "Дул" расположена в самом густонаселённом районе из всех европейских атомных станций   -   Авторское право  Virginia Mayo/The Associated Press

В Бельгии остановлен первый из семи атомных реакторов страны — энергоблок "Дул-3" под Антверпеном. Страна планирует отказаться от атомной энергии к 2025 году.

Третий блок АЭС "Дул" из-за изношенности был главным кандидатом на остановку. За последнее десятилетие его неоднократно останавливали для дефектоскопии и обслуживания. 

В то же время решение глушить реакторы на фоне тяжёлого энергетического кризиса вызвало критику. Две АЭС Бельгии ("Дул" с четырьмя энергоблоками и "Тианж" с тремя) обеспечивают почти половину потребностей страны в электричестве. По некоторым данным, остановленный "Дул-3" в одиночку мог покрывать до 10% спроса.