Германия откладывает полный отказ от АЭС

Германия продлевает сроки эксплуатации своих атомных электростанций. В конце этого года планировалось остановить все три оставшиеся АЭС; но правительство решило оставить две из трёх по крайней мере до апреля следующего года.

Йона Келльгрен, Euronews:

"Заявление министра экономики Германии Роберта Хабека оказалось довольно неожиданным. Предполагалось, что он объявит о продолжении эксплуатации двух атомных станций из-за энергетического кризиса, из-за российского вторжения в Украину, из-за цен на газ. Но его заявление оказалось несколько иным: две электростанции выведут в резерв. Они будут отключены от сети, и их запустят вновь только в случае крайней необходимости".

Министр при этом подчеркнул, что никакого возвращения к ядерной энергетике не будет, Берлин по-прежнему решительно настроен полностью отказаться от АЭС.

Но и такое решение немедленно вызвало критику "зелёных". Они обвинили Хабека в нарушении консенсуса, которого удалось добиться с большим трудом. Более того, сам министр представляет партию "зелёных".

Оппоненты, напротив, заявляют, что в нынешней ситуации можно было бы подумать об экономике, а не об идеологии. По словам лидера ХДС, не использовать весь имеющийся энергетический потенциал просто абсурдно.

В то же время в минувшие месяцы в Германии в строй вернулись минимум две угольные электростанции, и "зелёные" этот шаг даже поддержали, учитывая ситуацию. Однако они потребовали не использовать бурый уголь — более экологически "грязный". Но его добывают в самой Германии, а каменный уголь теперь приходится везти морем, поскольку 10-го августа Берлин запретил покупать уголь в России.