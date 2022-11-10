Судьба контроля над Сенатом США решается в трёх штатах

Судьба контроля над Конгрессом США все еще не ясна.

Какая бы партия ни победила в двух из трех оставшихся штатах — Аризоне, Джорджии и Неваде — она будет контролировать Сенат.

Официальные результаты в Аризоне и Неваде могут быть оглашены уже в пятницу.

Что не скажешь о Джорджии — там ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, что означает необходимость проведения второго тура — в начале декабря.

Несмотря на то, что демократы были готовы потерять преимущество в Палате представителей, Джо Байден лично поздравил победителей-демократов. По словам президента, результаты голосования говорят о разочаровании американцев положением дел в стране.

В последние годы наша демократия подвергалась испытаниям, но американский народ высказался и еще раз доказал, что демократия — это мы Джо Байден президент США

Несмотря на лидирующие позиции в нижней палате и напряженную борьбу за Сенат республиканцы ожидали от промежуточных выборов более уверенных побед.

Бывший президент Дональд Трамп назвал их итоги большой победой для себя лично, хотя в целом "в определенной степени разочаровывающими".

Поддержанные им кандидаты, хоть и добились успеха, сделали это с минимальным отрывом. Одним из самых болезненных для слонов стало поражение в ключевом для контроля над Сенатом штате — Пенсильвании.

В случае разной окраски нижней и верхней палат Конгресса процесс принятия решений по предложенным инициативам значительно затруднится — хотя партиям обычно всегда удавалось находит компромисс.