"Судьба Сената США в руках жителей Джорджии"

Судьба Сената в руках жителей Джорджии — так заявляют политологи в преддверии новой кампании. В этом штате на декабрь назначен второй тур промежуточных выборов в верхнюю палату Конгресса США, поскольку в первом туре победителя выявить не удалось. Результаты в Аризоне и Неваде могут быть оглашены уже в пятницу, но в Джорджии готовят новую, полномасштабную гонку: демократ Рафаэль Уорнок против республиканца Гершеля Уокера.

Томас Гифт, политолог:

"Мы увидим, как начнут вкачивать деньги извне. Мы увидим, как организаторы кампании лично приедут в Джорджию. Возможно, мы также увидим, как в борьбу вступят известные политики и знаменитости. Всё это существенно изменит лицо кампании. И, по моему мнению, речь будет идти не о личном противостоянии Уорнока и Уокера, а о борьбе республиканцев с демократами".

На этом фоне становится всё более интенсивной внутренняя борьба в рядах республиканцев: губернатора Флориды Рона Десантиса после его сокрушительной победы во вторник называют сильным конкурентом Дональда Трампа на место представителя партии на следующих президентских выборах, которые состоятся через два года.

Томас Гифт, политолог:

"Я думаю, Трамп остаётся фаворитом на нынешнем этапе. Но Десантис уже набрал высокий темп, учитывая, что на этих выборах, когда республиканцы в целом уступали, он добился успеха. И это должно помочь ему обрести поддержку, особенно в тех кругах республиканцев, которые считают, что Дональда Трампа пора оставить в прошлом и нужен новый кандидат, который способен привлечь более широкие слои населения".

Наблюдатели в то же время не скрывают облегчения от того факта, что результаты голосования в стране в этот раз не привели к существенным скандалам и тем более к столкновениям и беспорядкам.