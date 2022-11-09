Выборы в США: подсчет голосов продолжается

Республиканцы еще могут завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, но предварительные результаты промежуточных выборов в США показывают, что они не получили той поддержки по всей стране, на которую рассчитывали. Демократы же выступили лучше, чем ожидалось. Среди их ключевых достижений - победа Джона Феттермана в борьбе за место в Сенате в Пенсильвании.

Республиканцы укрепили позиции во Флориде. Марко Рубио оставил за собой место в Сенате, а Рон Десантис переизбран на пост губернатора.

"Мы добились большего, чем все думали четыре года назад, но нам еще многое предстоит сделать. И я только начал борьбу", - заявил Десантис после оглашения результатов.

Побороться Десантис может и за номинацию кандидата на пост президента от Республиканской партии.

Также рассчитывающий на эту номинацию экс-президент США Дональд Трамп публично рекомендовал Десантису воздержаться от участия в президентской кампании, заметив, что его выдвижение "не очень хорошо отразится на партии".

8 ноября жители США переизбирали Палату представителей, треть Сената и губернаторов 36 штатов. Окончательные итоги выборов будут подведены через несколько дней.