Первые результаты выборов в США: республиканцы доминируют

В США идет подсчет голосов на промежуточных выборах.

Первые результаты демонстрируют успех республиканцев в борьбе за Палату представителей, однако судьба Сената пока не ясна - шансы сохраняются у обеих партий.

При этом не подведены еще итоги в большинстве избирательных округов северо-востока страны, где традиционно сильны демократы, не стоит также забывать и о Западном побережье, прежде всего Калифорнии.

В центре внимания шесть так называемых ключевых штатов: пять из которых Джо Байден смог завоевать в 2020 году: Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, а также Невада.

Бывший президент Дональд Трамп, который агитировал за кандидатов-республиканцев по всей стране, уже подверг критике организацию выборов в ряде штатов, где наблюдались сбои в работе машин для голосования, и призвал к протестам.

Ранее он заявил, что 15 ноября сделает "важное заявление", и речь, скорее всего, идет о его решении снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

По итогам этих выборов будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас обе палаты контролирует Демократическая партия. Если республиканцы смогут взять контроль над Конгрессом, это может значительно осложнить пребывание у власти демократа Джо Байдена на оставшиеся 2 года его президентства.