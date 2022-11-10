В Северной Ирландии не могут выбрать парламент

Правительство Великобритании еще раз отложило крайний срок для назначения новых выборов в Ассамблею Северной Ирландии.

В Белфасте нет парламента с февраля, когда Демократическая юнионистская партия отказалась от коалиции с "Шинн фейн", если не будет отменен торговый протокол, навязанный "брекситом".

А пока выхода из политического тупика не предвидится, зарплаты членов Ассамблеи также будут сокращены.