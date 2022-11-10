В Северной Ирландии не могут выбрать парламент

В Северной Ирландии не могут выбрать парламентКомментарии
Euronews
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Правительство Великобритании еще раз отложило крайний срок для назначения новых выборов в Ассамблею Северной Ирландии.
В Белфасте нет парламента с февраля, когда Демократическая юнионистская партия отказалась от коалиции с "Шинн фейн", если не будет отменен торговый протокол, навязанный "брекситом".
А пока выхода из политического тупика не предвидится, зарплаты членов Ассамблеи также будут сокращены.