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мир

В Северной Ирландии не могут выбрать парламент

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 Euronews
Закрытые ворота у Ассамблеи Северной Ирландии
Закрытые ворота у Ассамблеи Северной Ирландии   -   Авторское право  Peter Morrison/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Правительство Великобритании еще раз отложило крайний срок для назначения новых выборов в Ассамблею Северной Ирландии.

В Белфасте нет парламента с февраля, когда Демократическая юнионистская партия отказалась от коалиции с "Шинн фейн", если не будет отменен торговый протокол, навязанный "брекситом".

А пока выхода из политического тупика не предвидится, зарплаты членов Ассамблеи также будут сокращены.