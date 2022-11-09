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Великобритания

В короля Карла III летели яйца

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 Ирина Шелудкова
В монархов яйца не попали
В монархов яйца не попали   -   Авторское право  James Glossop/The Times/AP

Задержан 23-летний мужчина, попытавшийся забросать яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу. Инцидент произошел во время прогулки монархов в городе Йорк на севере страны. Яйца в них не попали, но упали поблизости. 

"Это государство построено на крови рабов!" —  выкрикивал мужчина в ходе задержания. Но его акция протеста не вызвала понимания у собравшихся, которые в ответ начали кричать "Позор!" и "Боже, храни короля!".