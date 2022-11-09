В короля Карла III летели яйца

Задержан 23-летний мужчина, попытавшийся забросать яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу. Инцидент произошел во время прогулки монархов в городе Йорк на севере страны. Яйца в них не попали, но упали поблизости.

"Это государство построено на крови рабов!" — выкрикивал мужчина в ходе задержания. Но его акция протеста не вызвала понимания у собравшихся, которые в ответ начали кричать "Позор!" и "Боже, храни короля!".