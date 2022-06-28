Спорный законопроект по Северной Ирландии прошёл Палату общин

Правительство Великобритании стало на шаг ближе к отмене части торговых соглашений в Северной Ирландии после "брексита", несмотря на предупреждения ЕС о том, что это незаконно и может привести к торговой войне.

Депутаты Палаты общин 295 голосами против 221 проголосовали за спорный законопроект о протоколе по Северной Ирландии, что позволило ему перейти к следующему этапу рассмотрения в парламенте.

Однако предварительные дебаты в палате успели разделить членов правящей Консервативной партии.

Элизабет Трасс, министр иностранных дел Великобритании:

— Этот законопроект настолько необходим насколько и законен, и правительство лишь юридически закрепило это.

Тереза Мэй, бывший премьер-министр Великобритании:

— Размышляя над этим законопроектом, я начала с того, что задала себе три вопроса. Во-первых, считаю ли я его законным с точки зрения международного права? Во-вторых, достигнет ли он своих целей? И в-третьих, сохранит ли он, по крайней мере, авторитет Соединенного Королевства в глазах всего мира? И мой ответ на все эти три вопроса - нет.

Протокол требует проверки грузов, прибывающих в Северную Ирландию из остальных регионов Великобритании, для отслеживания товаров, направляющихся в ЕС через Республику Ирландия.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения, а также политический кризис.

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