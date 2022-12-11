В Будапеште накормили нуждающихся

Забота о ближнем в предрождественский период: волонтёры венгерской благотворительной организации Budapest Bike Maffia раздали нуждающимся более 2 тысяч сэндвичей.

Акция по случаю Всемирного дня прав человека прошла в социальных центрах, приютах для бездомных и детских домах столицы страны при сотрудничестве с посольством Нидерландов.

По словам руководителя НКО, из-за экономического кризиса всё больше его сограждан вынуждены обращаться за помощью. "Я не наблюдаю резкого роста числа бездомных или постояльцев шелтеров, но проблемы затронули пожилых людей, которые живут в своих квартирах. Им всё труднее сводить концы с концами", – пояснил Золтан Хаваси.

Ряды волонтёров пополнились старшеклассниками, которые помогали готовить и упаковывать сэндвичи.

В НКО намерены продолжить подобные акции. Ежегодно Budapest Bike Maffia раздаёт сотни тысяч порций еды.