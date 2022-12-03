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США

Принц Уильям вручил премии Earthshot

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 Euronews
Принц и принцесса Уэльские на церемонии в Бостоне
Принц и принцесса Уэльские на церемонии в Бостоне   -   Авторское право  David L. Ryan/2022 - The Boston Globe

Принц и принцесса Уэльские вручают премию Earthshot. Эту награду за достижения в области сохранения окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями принц Уильям учредил в 2019 году, а над идеей он работал вместе со своими отцом и ныне покойным дедом.

Премии этого года достались частным лицам и компаниям из Австралии, Великобритании, Индии, Кении и Омана. Призы на церемонии в Бостоне им вручали и звёзды шоу-бизнеса.

Рами Малек, актёр:

"Earthshots находит способ перевернуть всё с ног на голову и призвать, вдохновить людей на то, чтобы они искали наилучшие решения ради спасения нашей планеты".

Хлоя Бейли, певица:

"Мы не должны принимать многие вещи как должное и получать их даже когда они закончатся. Мы должны заботиться об этом. И я счастлива, что мы можем использовать свой дар песни, голоса и сестринства, чтобы вдохновлять людей на желание сохранить Землю".

Премии в размере 1 миллиона фунтов стерлингов будут присуждать вплоть до 2030 года, в пяти категориях

в каждой из пяти категорий: восстановление и защита природы, чистота воздуха, возрождение океана, жизнь без отходов и меры по борьбе с изменением климата.