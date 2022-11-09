Midterms: полупобеда или полупоражение республиканцев?

По мере подсчёта голосов американских избирателей отдаляется перспектива "красной волны", которая могла бы обеспечить фаворитам гонки – республиканцам – полный контроль над Конгрессом и серьёзно осложнить оставшиеся 2 года президентства Джо Байдена.

Демократы лучше, чем ожидалось, выступили на промежуточных выборах, на которых по традиции опрокидывается правящее большинство в законодательных органах. Среди знаковых побед демократов – сенаторское кресло в Пенсильвании, а также успех на губернаторских выборах в Мэриленде и Массачусетсе.

"ДЕМОКРАТИЯ НА РАСПУТЬЕ"

"Нынешняя кампания оказалась гораздо более напряженной, чем мы думали. Она также продемонстрировала насколько сильно страна разделена. Общество поляризовано как никогда. Поэтому я думаю, что выборы 2024-го пройдут при рекордной явке. Американская демократия находится на распутье, среди кандидатов немало тех, кто не признаёт итоги предыдущей президентской гонки. Поэтому так важно, чтобы выборы были свободными и честными, а их исход никто не оспаривал", – поясняет политолог Наташа Линдштед из Университета Эссекса – Колчестера.

ПУТЬ К РЕВАНШУ

Дональд Трамп рассчитывал, что триумф его партии станет трамплином для повторной битвы за Белый дом. Ближайшие соратники миллиардера победили на выборах в Сенат от Огайо и в Палату представителей от Джорджии. Победу также празднуют его возможные конкуренты – губернаторы Флориды Рон Десантис и Техаса – Грег Эбботт.

Пока у "Великой старой партии" преимущество в нижней палате, на выборах в Сенат демократы и республиканцы идут вровень.

Разрешение интриги может затянуться до декабря, когда пройдёт второй тур в штате Джорджия, где ни один из кандидатов в сенаторы не набрал больше 50% голосов.