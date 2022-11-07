Россия усиливает обстрелы в Донбассе, ВСУ готовятся к наступлению на Херсон

Ожесточенные бои на Донецком направлении оставляют за собой все больше разрушений.

Российские войска усиливают обстрелы в попытке отодвинуть линию фронта к западу от аннексированного региона.

В то же время российские СМИ сообщают, что украинская армия нанесла несколько ударов по центру Донецка.

На южном направлении российские военные рассылают жителям оккупированного Херсона смс-оповещения о предстоящей атаке ВСУ и призывают немедленно покинуть город.

Как сообщают назначенные Москвой власти, в результате украинской атаки в Херсоне и ряде других районов области временно отключено водо- и энергоснабжение.

Украинские танковые войска готовятся в любой момент получить приказ об освобождении правого берега Днепра — аналитики считают, что наступление продиктовано прежде всего погодой, которая стремительно ухудшается, превращая местный чернозем в непроходимые слои грязи.

В свою очередь Министерство обороны России опубликовало кадры "подготовки разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих в Сибири".

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации призваны 318 тысяч человек, при этом 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Тем временем в Донецке встречали военнослужащих, освобожденных в результате обмена с украинскими стороной по формуле 107 на 107.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, списки для последующих обменов уже составлены, и провести их планируют в скором времени.