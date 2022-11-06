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Германия

ЕС готовит для Киева 18 млрд евро в 2023 г.

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 Андрей Позняков
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 15 сентября 2022
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 15 сентября 2022   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает ЕС выделять Киеву по 1,5 млрд евро в месяц в рамках финансовой поддержки. С таким заявлением она выступила в Берлине на международной конференции по вопросам восстановления Украины.

Перед этим, как сообщают в Брюсселе, фон дер Ляйен обсудила эти вопросы по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. В общей сложности, по её словам, объём европейской помощи составит около 18 млрд евро в 2023-м году. В эту сумму включено также финансирование реформ на пути к членству в ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что международные организации оценивают потребности Киева в 3-5 млрд ежемесячно, и это только текущие расходы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство рассчитывает получать по 1 млрд долларов от ЕС и по 1,5 млрд от США ежемесячно для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Международный валютный фонд, согласно этим планам, должен предоставить Киеву 12 млрд долларов.