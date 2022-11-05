Херсон: эвакуация или разграбление?Комментарии
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Генштаб Украины обвиняет российскую армию в разграблении Херсона и попытках принудительно вывозить на восток тех, кто отказался уезжать. В назначенной Москвой администрации настаивают, что не вводили новых ограничений для гражданского населения. Ранее Москва заявляла об эвакуации в преддверии наступления ВСУ и активизации боёв за регион.
Генштаб Украины заявляет об убийстве около 600 российских военнослужащих и об уничтожении нескольких десятков единиц бронетехники за сутки. В сводке министерства обороны России сказано по меньшей мере о 400 убитых бойцах ВСУ и об успешных артиллерийских и ракетных ударах.
Такие данные о своих потерях стороны не подтверждают.