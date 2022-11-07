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Россия

СМИ: Ксения Собчак вернулась в Россию

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 Михаил Саленков
Ксения Собчак. Архивное фото
Ксения Собчак. Архивное фото   -   Авторское право  Pavel Golovkin/AP

О возвращении Ксении Собчак в РФ сообщили несколько российских СМИ со ссылкой на очевидцев, которые видели, как журналистка перешла границу в Псковской области, а также ее знакомых, подтвердивших факт возвращения.

ТАСС пишет, что Собчак вернулась в РФ днем 6 ноября, ссылаясь на источник во властных структурах СЗФО. РИА "Новости" уточняет, что журналистка въехала в РФ через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией вместе с мужем Константином Богомоловым. РБК пишет, что факт возвращения изданию подтвердил один из знакомых Собчак. 

На прошлой неделе ее мать Людмила Нарусова заявила, что дочь вернется в Россию в ближайшее время, однако в понедельник от комментариев отказалась. 

"Я слухи не комментирую", — цитирует Нарусову "Коммерсант".

Собчак покинула Россию 26 октября. В этот день сотрудники правоохранительных органов провели обыск в ее доме в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области. Сообщалось, что журналистка выехала из РФ через Беларусь в Литву. 

Обыск проводился по делу о вымогательстве, в рамках которого задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. По данным следствия, у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова вымогали 11 млн рублей за удаление "порочащей информации" из телеграм-канала "Тушите свет". 

Сообщалось, что в октябре у полиции было постановление на задержание Собчак, однако позже его отменили. 