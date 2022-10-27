Споры вокруг отъезда Собчак: "троянский конь" Путина или оппонент Кремля?

Израильский паспорт помог Ксении Собчак оказаться в ЕС. Власти Литвы подтвердили, что журналистка находится на территории республики, куда обычных россиян больше не пускают без гуманитарных оснований. В МИДе балтийской республики заявили, что она не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США, а также не включена в "литовский список нежелательных в стране лиц".

Некоторые представители местной общественности и российские оппозиционеры раскритиковали решение пропустить Собчак.

Я считаю, что она долгие годы выполняла роль "троянского коня" Путина внутри российской оппозиции, придавая ей, с одной стороны, несерьёзно-скандальный характер, а с другой – часто склоняя остальную оппозицию к каким-то компромиссам. Даниил Константинов Правозащитник, руководитель "Русского Европейского Движения"

Накануне в подмосковном доме Собчак прошёл обыск по делу о вымогательстве у представителя "Ростеха", в рамках которого ранее были задержаны Кирилл Суханов, коммерческий директор её холдинга "Осторожно Media", а также бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Российские госсми утверждают, что телеведущая также проходит по нему в статусе подозреваемой.

За ними [Ксенией Собчак и командой Осторожно Media] шпионили, за ними наблюдали и на них собирали какой-то компромат, чтобы брать в заложники её сотрудников и оказывать на неё давление, чтобы Ксения Собчак стала более сговорчивой. Владимир Осечкин Правозащитник, основатель общественного проекта Gulagu.net

В своём телеграм-канале журналистка назвала обвинения в адрес Суханова "чушью", а его арест – облавой на "последнюю свободную редакцию в России". При этом многие обозреватели не считают её независимой фигурой и указывают на близость дочери Анатолия Собчака к российскому президенту.

Собчак – неотъемлемая часть режима, она помогала его строить и, по сути, находится под защитой самого Путина. В России невозможно представить, что Собчак занимается оппозиционной политической деятельностью, а её мать заседает в подконтрольном Путину Совете Федерации. В России это просто невозможно. Марюс Лауринавичюс Политический обозреватель

Профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинднаписал, что "рад, что Ксения Собчак перешла на сторону света. По своей воле или нет – не важно".

"Злорадствовать, многозначительно хмыкать и припоминать Ксении Анатольневне все её давние грехи – воображаемые и истинные, мне представляется неэтичным и неправильным," – заявила литературный критик Галина Юзефович.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ И РАЗРЫВ С НАВАЛЬНЫМ

"Кремлевским проектом", нацеленным на раскол демократического электората, Ксению Собчак называли также сторонники политика Алексея Навального, осудившие её участие в президентских выборах 2018 года.

Сама Собчак тогда говорила, что её выдвижение позволило продвигать "либеральную" повестку на федеральном телевидении.