Споры вокруг отъезда Собчак: "троянский конь" Путина или оппонент Кремля?Комментарии
Израильский паспорт помог Ксении Собчак оказаться в ЕС. Власти Литвы подтвердили, что журналистка находится на территории республики, куда обычных россиян больше не пускают без гуманитарных оснований. В МИДе балтийской республики заявили, что она не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США, а также не включена в "литовский список нежелательных в стране лиц".
Некоторые представители местной общественности и российские оппозиционеры раскритиковали решение пропустить Собчак.
Накануне в подмосковном доме Собчак прошёл обыск по делу о вымогательстве у представителя "Ростеха", в рамках которого ранее были задержаны Кирилл Суханов, коммерческий директор её холдинга "Осторожно Media", а также бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
Российские госсми утверждают, что телеведущая также проходит по нему в статусе подозреваемой.
В своём телеграм-канале журналистка назвала обвинения в адрес Суханова "чушью", а его арест – облавой на "последнюю свободную редакцию в России". При этом многие обозреватели не считают её независимой фигурой и указывают на близость дочери Анатолия Собчака к российскому президенту.
Профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинднаписал, что "рад, что Ксения Собчак перешла на сторону света. По своей воле или нет – не важно".
"Злорадствовать, многозначительно хмыкать и припоминать Ксении Анатольневне все её давние грехи – воображаемые и истинные, мне представляется неэтичным и неправильным," – заявила литературный критик Галина Юзефович.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ И РАЗРЫВ С НАВАЛЬНЫМ
"Кремлевским проектом", нацеленным на раскол демократического электората, Ксению Собчак называли также сторонники политика Алексея Навального, осудившие её участие в президентских выборах 2018 года.
Сама Собчак тогда говорила, что её выдвижение позволило продвигать "либеральную" повестку на федеральном телевидении.