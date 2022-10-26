Ксения Собчак: это очередное давление на журналистику в стране

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, сообщают телеграм-канал 112 и ТАСС.

По данным агентства, обыск проводится по делу в отношении ее коммерческого директора, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов накануне.

_"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак _никакого процессуального статуса нет", - сказал собеседник агентства.

Собчак подтвердила информацию о задержании Суханова коммерческого директора.

_"Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство". _Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак управляет проектом "Осторожно, Media", в который входят сеть новостных телеграм-каналов и студия подкастов.