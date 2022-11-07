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Польша

Иранских протестующих поддержали в Варшаве танцевальной постановкой

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 Euronews
Рисунок о "правилах" ношения хиджаба в Иране сегодня на акции протеста в Варшаве
Рисунок о "правилах" ношения хиджаба в Иране сегодня на акции протеста в Варшаве   -   Авторское право  скриншот из видео Anadolu

Акции в поддержку протестующих в Иране продолжаются - на улицах Варшавы в знак солидарности с ними выступила танцевальная группа.

В самом Иране антиправительственные демонстрации, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини, которую полиция нравов обвинила в "неправильном" ношении хиджаба, не прекращаются уже седьмую неделю подряд. И это несмотря на жесткие репрессии со стороны иранских сил безопасности и многочисленные жертвы среди протестующих.