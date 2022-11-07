Иранских протестующих поддержали в Варшаве танцевальной постановкой

Иранских протестующих поддержали в Варшаве танцевальной постановкойКомментарии
Euronews
Авторское право скриншот из видео Anadolu-
Акции в поддержку протестующих в Иране продолжаются - на улицах Варшавы в знак солидарности с ними выступила танцевальная группа.
В самом Иране антиправительственные демонстрации, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини, которую полиция нравов обвинила в "неправильном" ношении хиджаба, не прекращаются уже седьмую неделю подряд. И это несмотря на жесткие репрессии со стороны иранских сил безопасности и многочисленные жертвы среди протестующих.