Иранских протестующих поддержали в Варшаве танцевальной постановкой

Акции в поддержку протестующих в Иране продолжаются - на улицах Варшавы в знак солидарности с ними выступила танцевальная группа.

В самом Иране антиправительственные демонстрации, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини, которую полиция нравов обвинила в "неправильном" ношении хиджаба, не прекращаются уже седьмую неделю подряд. И это несмотря на жесткие репрессии со стороны иранских сил безопасности и многочисленные жертвы среди протестующих.