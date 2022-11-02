Протесты в Иране: силовики пытаются подавить выступления

Силовики Ирана попытались взять штурмом торговый центр на улице Амира-Кабира в Тегеране, где обосновались протестующие. На видео видно, как сотрудники государственных сил используют слезоточивый газ, но вместо того чтобы полететь в сторону активистов, клубы дыма накрывают их самих.

Протесты в Исламской республике не утихают уже седьмую неделю. Несмотря на угрозы со стороны силовиков, которые звучат из громкоговорителей, иранцы продолжают выходить на улицы.

Важной частью движения остаются студенты. В выходные Корпус стражей исламской революции провел рейд по университетским общежитиям, многие были задержаны.

Во вторник власти Ирана объявили, что проведут на этой неделе публичные судебные процессы над, примерно, тысячью человек.