Иран: ещё три смертных приговора

Иранские суды вынесли ещё три смертных приговора участникам массовых акций протеста. Одного из них признали виновным в убийстве полицейского, другого — в нанесении травм стражу порядка и поджогах, третьего — в организации беспорядков и нанесении значительного материального ущерба.

На прошлой неделе суды вынесли ещё два смертных приговора участникам протестов. В Тегеране подчёркивают, что всё это предварительные вердикты, и их можно обжаловать в апелляционном суде.

При этом появились сообщения, что среди приговорённых к высшей мере — звезда иранского футбола Али Даеи, который активно поддерживал протестующих. Позже это сообщение неоднократно опровергали, но достоверной информации до сих пор нет.

ООН и международные организации неоднократно обращались к иранским властям с призывом прекратить преследование манифестантов. По данным иранских правозащитников, за два месяца задержаны более 2000 человек, многие из которых, как сообщается, подвергались пыткам. Погибли в результате столкновений более 320 человек — как манифестантов, так и стражей порядка.