"Да - Ирану, нет Исламской республике" и "Женщины, жизнь, свобода!" - под такими лозунгами собрались в Римев субботу сотни человек.

Они выразили протест против иранского правительства и недавнего подавления им двухмесячных демонстраций, вызванных гибелью от рук полиции нравов 22-летней курдской девушки Махсы Амини.

Мы боремся не за себя, мы боремся за весь Ближний Восток, за весь мир. Это не нормальное правительство. Они пытаются все представить в нормальном свете, убедить людей во всем мире, что обязательный хиджаб - наша культура, что люди сами выбрали его. Нет, всё это - большая ложь Сара Моради иранка, проживающая в Турине

В Париже в митинге на площади Республики приняли участие 2 500 человек, по данным полицейского управления.Демонстранты размахивали иранскими флагами и лозунгами "Они убивают нас при вашем молчании #mahsaamini".

В Берлине собравшиеся в поддержку иранцев манифестанты образовали живую цепь. "Мы здесь сегодня ради свободы, ради солидарности, ради людей, которые умирают в Иране. Мы хотим, чтобы мир услышал нас. Мы - голос иранцев, бедных маленьких детей, молодых людей, которые умирают", - заявила Euronews манифестантка, пожелавшая остаться неназванной.

Помимо немецкой столицы, акции в поддержку прав женщин в Иране и против продолжающихся репрессий прошли в Дюссельдорфе и Кёльне. Всего на улицах 80 городов мира в эту субботу развевались иранские флаги.