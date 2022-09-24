У берегов Сирии погибли мигранты

Десятки машин скорой помощи везут по улицах ливанского Триполи тела мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у берегов Сирии. Сообщается, что утонули не менее 77 человек. Среди них палестинцы, сирийцы и ливанцы, которые стремились добраться до Кипра. Это самая крупная трагедия в ходе попытки переправиться в Европу из Ливана.

Вечный палестинский кризис, война в Сирии и отчаяние ливанцев, которые видят, что их страна не встает на ноги, заставляют людей предпринимать отчаянные шаги в поисках лучшей жизни в более безопасном месте. И они идут на риск:

Салим Халаф, родственник пропавшего без вести мигранта, говорит:

- Они достигли той точки, что готовы умереть в море. Они так и говорят: "Пусть тогда мы лучше в море погибнем". Такие попытки могут быть предприняты снова и снова. Что им здесь делать?"

- Вы бы хотели отправиться в такое плавание?

- Я? Если бы у меня была такая возможность - то хоть прямо сейчас!

Юсеф Тарик Аль Сайед, родственник погибшего:

- Нет средств к существованию. Нет работы. Нет будущего. Мы в ловушке.

Несколько мигрантов - около 20 человек, переживших кораблекрушение - находятся в Сирии. Им оказывается помощь.