У берегов Сирии погибли мигранты

У берегов Сирии погибли мигрантыКомментарии
Десятки машин скорой помощи везут по улицах ливанского Триполи тела мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у берегов Сирии. Сообщается, что утонули не менее 77 человек. Среди них палестинцы, сирийцы и ливанцы, которые стремились добраться до Кипра. Это самая крупная трагедия в ходе попытки переправиться в Европу из Ливана.
Вечный палестинский кризис, война в Сирии и отчаяние ливанцев, которые видят, что их страна не встает на ноги, заставляют людей предпринимать отчаянные шаги в поисках лучшей жизни в более безопасном месте. И они идут на риск:
Салим Халаф, родственник пропавшего без вести мигранта, говорит:
- Они достигли той точки, что готовы умереть в море. Они так и говорят: "Пусть тогда мы лучше в море погибнем". Такие попытки могут быть предприняты снова и снова. Что им здесь делать?"
- Вы бы хотели отправиться в такое плавание?
- Я? Если бы у меня была такая возможность - то хоть прямо сейчас!
Юсеф Тарик Аль Сайед, родственник погибшего:
- Нет средств к существованию. Нет работы. Нет будущего. Мы в ловушке.
Несколько мигрантов - около 20 человек, переживших кораблекрушение - находятся в Сирии. Им оказывается помощь.