В озеро Виктория рухнул самолёт, есть жертвы

Число жертв авиакатастрофы на северо-западе Танзании возросло до 19. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на премьер-министра страны. Самолёт, вылетевший из Дар-эс-Салама, упал в озеро Виктория в сотне метров от взлётно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось вызволить 26 человек. Всего на борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По предварительным данным, причиной крушения самолёта стали плохие погодные условия.

Авиакомпания "Precision Air" направила на место специалистов для помощи в проведении поисково-спасательных работ.