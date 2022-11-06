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Танзания

В озеро Виктория рухнул самолёт, есть жертвы

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 Alexander Kazakevich
Поисково-спасательные работы в городе Букоба на берегу озера Виктория, 6 ноября 2022 года.
Поисково-спасательные работы в городе Букоба на берегу озера Виктория, 6 ноября 2022 года.   -   Авторское право  SITIDE PROTASE / AFP

Число жертв авиакатастрофы на северо-западе Танзании возросло до 19. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на премьер-министра страны. Самолёт, вылетевший из Дар-эс-Салама, упал в озеро Виктория в сотне метров от взлётно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось вызволить 26 человек. Всего на борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По предварительным данным, причиной крушения самолёта стали плохие погодные условия.

Авиакомпания "Precision Air" направила на место специалистов для помощи в проведении поисково-спасательных работ.