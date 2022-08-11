По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены на аэродроме в крымском городе Саки, утверждают сотрудники Института Азии им.Гриффита на основании спутниковых снимков авиабазы, сделанных до и после взрыва, информация о котором была опубликованы многими медиа-каналами. Как считают американские эксперты, инцидент может быть самой большой единовременной потерей военных самолетов российской армией со времен Второй мировой войны.

Спутниковые снимки, предоставленные Planet Lab, показывают авиабазу в Саках до и после взрывов, уничтоженные военные самолеты, похоже, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Еще два военных самолета, по-видимому, были повреждены. В среду украинские вооруженные силы добавили девять самолетов к списку российской военной техники, которая, по их словам, была уничтожена с момента начала российского вторжения в Украину в феврале.

По словам украинского военного ведомства, там не смогли определить причину взрывов на авиабазе в Саках, расположенной в 225 км от линии фронта. Российское Минобороны заявило, что взрывы были сдетонировавшими авиационными боеприпасами. По какой причине произошла детонация не сообщалось. На любительском видео, распространенном в соцсетях, видно, что два взрыва происходят почти одновременно, а третий - вскоре после этого.

По мнению американских военных экспертов, российское военная техника менее безопасна, чем западные аналоги, с точки зрения чувствительности взрывчатого наполнения. Связано это с тем, что основная часть оружия - это старые запасы бывшего СССР и, соответственно, старые технологии.

Согласно украинским источникам на крымском аэродроме, где 9 августа прогремели взрывы, сгорели не только самолеты, но и огромные склады крылатых ракет. Об этом рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Александр Зеленько. По его словам, в результате взрывов на аэродроме уничтожены и повреждены не девять, а более 20 самолетов. "Сгорел и очень дорогой ИЛ-76. Сгорели несколько ударных вертолетов, которые стоят несколько десятков миллионов долларов, сгорели огромные склады крылатых ракет", – заявил Зеленько, выступая на украинском телевидении.