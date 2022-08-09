"Аэрофлот" начал разбирать самолёты на запчасти

Российские авиакомпании уже приступили к разбору авиалайнеров на запчасти для других самолётов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли. По данным агентства, такая судьба постигла как минимум один «Суперджет» и Airbus-A350 «Аэрофлота». Национальный авиаперевозчик также демонтирует оборудование с Boeing-737 и ещё один Airbus-А320, – говорится в публикации.

Правительство России объявило о возможности так называемого «авиационного каннибализма» весной, когда из-за санкций возникли проблемы с техобслуживанием самолётов и был введён запрет на поставку запчастей. Министр транспорта Виталий Савельев говорил, что таким образом можно будет поддерживать жизнь гражданской авиации как минимум до 2025. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на правительственный проект программы развития отрасли, к этому времени при негативном развитии ситуации в России могут быть разобраны более половины самолётов зарубежного производства.