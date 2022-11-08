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Танзания

В Танзании прошли похороны жертв авиакатастрофы на озере Виктория

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 Euronews
Место авиакатастрофы на озере Виктория
Место авиакатастрофы на озере Виктория   -   Авторское право  AYO TV via AP

В Танзании прошли похороны 19 жертв воскресной авиакатастрофы на озере Виктория.

Двадцать шесть человек были спасены после того, как самолет авиакомпании Precision Air, летевший из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам в Букобу на берегу Виктории, упал в воду.

По словам полиции, лайнер начал падать с высоты около 100 метров. Произошедшее связывают с плохой погодой в районе посадки.