В Танзании прошли похороны жертв авиакатастрофы на озере Виктория

В Танзании прошли похороны 19 жертв воскресной авиакатастрофы на озере Виктория.

Двадцать шесть человек были спасены после того, как самолет авиакомпании Precision Air, летевший из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам в Букобу на берегу Виктории, упал в воду.

По словам полиции, лайнер начал падать с высоты около 100 метров. Произошедшее связывают с плохой погодой в районе посадки.