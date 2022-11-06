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Бахрейн

Папа Франциск завершил визит в Бахрейн

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 Alexander Kazakevich
Папа Франциск провёл молитвенную встречу с епископами, священниками, семинаристами и пасторскими работниками в столице Бахрейна.
Папа Франциск провёл молитвенную встречу с епископами, священниками, семинаристами и пасторскими работниками в столице Бахрейна.   -   Авторское право  AP Photo/Alessandra Tarantino

В завершении визита в Бахрейн папа римский Франциск посетил церковь Святого Сердца в Манаме и призвал верующих молиться за прекращение войны в Украине, а также не забывать "страдающие народы Ближнего Востока". 

Накануне в столице островного государства понтифик отслужил мессу под открытым небом и пообщался с местной молодежью.

Форум межрелигиозного диалога проходил на фоне протестов против нарушения прав человека в стране. В субботу с плакатами вышли родственники бахрейнских заключённых, приговорённых к смертной казни. Демонстранты просили о встрече с главой Святого престола. Правозащитники сообщают об арестах, власти отрицают факт задержаний.

Бахрейн и Ватикан установили дипломатические отношения в 2000 году. Католическая община королевства насчитывает около 80 тысяч человек.