Папа Франциск завершил визит в Бахрейн

В завершении визита в Бахрейн папа римский Франциск посетил церковь Святого Сердца в Манаме и призвал верующих молиться за прекращение войны в Украине, а также не забывать "страдающие народы Ближнего Востока".

Накануне в столице островного государства понтифик отслужил мессу под открытым небом и пообщался с местной молодежью.

Форум межрелигиозного диалога проходил на фоне протестов против нарушения прав человека в стране. В субботу с плакатами вышли родственники бахрейнских заключённых, приговорённых к смертной казни. Демонстранты просили о встрече с главой Святого престола. Правозащитники сообщают об арестах, власти отрицают факт задержаний.

Бахрейн и Ватикан установили дипломатические отношения в 2000 году. Католическая община королевства насчитывает около 80 тысяч человек.