Диалог религий: папа римский в Бахрейне

Папа римский Франциск, прибывший в Бахрейн для участия в форуме межрелигиозного диалога, принял участие в экуменической мессе в соборе Аравийской Богоматери и помолился о мире. Бахрейн, в отличие от своего саудовского соседа, позволяет христианам и евреям исповедовать свою веру, и в стране есть небольшие общины обеих религий.

Ранее Франциск ранее встретилося здесь с шейхом египетского университета Аль-Азхар Ахмадом ат-Тайебой, обсудив с ним укрепление диалога между христианством и исламом. ПО слова м понтифика, жэто позволило им вместе продвинуться вперед в конфессиональном понимании и защите обоюдных интересов по таким вопросам, как борьба с изменением климата.

Форум проходит на фоне протестов в Бахрейне, их участники призывают к политической открытости и соблюдению прав человека в стране, которая де-факто является диктатурой.

Во время своего визита Папа Франциск призвал отменить смертную казнь в Бахрейне и гарантировать основные права.