Папа римский отправился в Бахрейн

Папа римский отправился в четверг в Бахрейн: Франциск — первый в истории понтифик, который посещает эту ближневосточную страну. Папу римского туда пригласил король. Франциск примет участие в форуме межрелигиозного диалога между христианами и мусульманами. Визит продлится до воскресенья. В небольшом Бахрейне 6% населения — католики, в основном иммигранты из Индии и Филиппин:

"Я думаю, все хотят только одного — чтобы папа думал о проблемах региона, этой страны, о тех трудностях, которые здесь испытывают люди, чтобы он молился о них и о мире в регионе".

"Мы очень счастливы. Это будет незабываемый момент для всех нас. Не только для меня, а для каждого — когда мы увидим его перед собой", — говорят прихожане местной католической церкви.

На этом фоне неправительственные организации призывают понтифика поднять вопрос о положении шиитов в Бахрейне: по оценкам, они составляют в королевстве большинство, но правит в стране суннитская династия, часто нарушающая, по мнению правозащитников, права шиитов.