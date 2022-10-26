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Италия

Папа римский призвал покончить с "ядерным кошмаром"

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 Euronews
Папа римский Франциск и другие религиозные лидеры на конференции по укреплению мира в Риме
Папа римский Франциск и другие религиозные лидеры на конференции по укреплению мира в Риме   -   Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Папа Римский Франциск призвал к миру в Колизее.

К понтифику присоединились другие религиозные лидеры, призвавшие положить конец тому, что они назвали "ядерным кошмаром" на фоне растущих опасений, что война в Украине может привести к применению атомного оружия.

Церемония на древнеримской арене завершила трехдневную конференцию по укреплению мира на планете.