Папа римский призвал покончить с "ядерным кошмаром"

Папа Римский Франциск призвал к миру в Колизее.

К понтифику присоединились другие религиозные лидеры, призвавшие положить конец тому, что они назвали "ядерным кошмаром" на фоне растущих опасений, что война в Украине может привести к применению атомного оружия.

Церемония на древнеримской арене завершила трехдневную конференцию по укреплению мира на планете.