Священная цель России — "остановить верховного властелина ада": с таким заявлением выступил зам.председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В "Телеграме" он опубликовал развёрнутое поздравление с Днём народного единства.

В своём обращении экс-президент России использовал духовную символику и жёсткие выражение в адрес противников, которыми он видит "часть умирающего мира, кучку безумных нацистов-наркоманов" и их приспешников. По мнению политика, сейчас Россия в противостоянии с этими врагами "обрела сакральную мощь", и этого пробуждения ждали другие страны, "изнасилованные повелителями тьмы".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у России "есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но это не наша задача".

Зам.председателя российского Совбеза широко известен резкими бескомпромиссными высказываниями. Так, двумя днями ранее он — уже не в первый раз — заявил о том, что мораторий на смертную казнь в России "может быть преодолён в случае необходимости".