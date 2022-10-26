Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под вашим руководством проводится тренировка (...), в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника", - говорится в докладе главы Минобороны Шойгу президенту России Владимиру Путину.

О каком противнике, в ответ на действия которого нанесён виртуальный удар, идёт речь, в сообщении не указано.

В рамках тренировки по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

К осуществлению задач также привлекались два самолета дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Как отмечается на сайте Кремля, все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. О масштабе "ответного массированного ядерного удара" не сообщается.