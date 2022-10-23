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Украина

Украина восстанавливает энергосистему после российских ракетных ударов

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 Ирина Шелудкова
Украинские пожарные тушат возгорание на энергетическом объекте в Ровненской области
Украинские пожарные тушат возгорание на энергетическом объекте в Ровненской области   -   Авторское право  AFP PHOTO / HO / Vitaliy Koval Telegram Channel

Российские силы продолжают отступление из западных районов Херсонской области, одновременно готовя сдерживающие действия, которые вряд ли увенчаются успехом — с такой оценкой ситуации выступили эксперты Института изучения войны.

По данным Генштаба ВСУ, накануне российские войска полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в захваченном регионе, из Берислава российское военное командование эвакуировало офицеров и медперсонал. 

Минобороны РФ утверждает, что все попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении отражены.

Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра назначенная Кремлём администрация привлекла дополнительный речной транспорт. В Киеве расценивают действия по перевозке людей как депортацию.

Репортеры французского телеканала France Télévisions находятся в Херсоне. Они смогли дойти до речной переправы с группой местных жителей. По данным журналистов, это единственная возможность покинуть город. Многие из тех, с кем поговорили журналисты, заявили, что поддерживают российскую сторону. Некоторые не планируют возвращаться, так как их дома разрушены.  "Машина, все нажитое, ничего нет", — говорит женщина. 

По мнению экспертов ISW, цель Кремля —сократить численность населения в районах Херсонской области, которые Украина вернет под свой контроль. 

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером сообщил, что техническая возможность поставки электричества восстановлена во всех регионах, которые в субботу подверглись массированной российской атаке. Он призвал ограничить потребление. Во многих населенных пунктах Украины энергокомпании вводят графики стабилизационных отключений.

Житель Харьковской области Андрей говорит: "После отключения электричества получается так, что не все магазины работают, работают только те, которые принимают только наличные деньги и те, у кого есть свой собственный генератор". 

В субботу в результате российских ракетных ударов доступа к электричеству в Украине лишились 1,5 млн потребителей. 

По данным Министерства энергетики, с начала войны Украина потеряла 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной.