Российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине — The New York Times

Российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине — The New York TimesКомментарии
Российские военные в середине октября обсуждали возможность и сроки применения ядерного оружия в Украине. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников и данные разведки США.
При этом газета подчеркивает, что президент Владимир Путин не принимал участия в этом разговоре.
В недавнем заявлении Министерства иностранных дел России о "предотвращении ядерной войны" говорится, что _"реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию,_осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби не стал комментировать информацию The New York Times, но подчеркнул, что само обсуждение темы применения ядерного оружия вызывает встревоженность Вашингтона.
Участившуюся ядерную риторику со стороны России связывают с ее растущими потерями на поле боя. В то время как Москва обвиняет Запад в намеренном "нагнетании темы".