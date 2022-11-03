Российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине — The New York Times

Российские военные в середине октября обсуждали возможность и сроки применения ядерного оружия в Украине. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников и данные разведки США.

При этом газета подчеркивает, что президент Владимир Путин не принимал участия в этом разговоре.

В недавнем заявлении Министерства иностранных дел России о "предотвращении ядерной войны" говорится, что _"реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию,_осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби не стал комментировать информацию The New York Times, но подчеркнул, что само обсуждение темы применения ядерного оружия вызывает встревоженность Вашингтона.

Мы до сих пор не видели никаких признаков того, что русские ведут подготовку к такому использованию. Но все это вызывает у нас глубокое беспокойство. То, как Путин говорит об этом, было бы безответственным с его стороны. Как и с нашей стороны было бы безответственным не воспринимать всерьез этот и любой другой индикатор, за которыми мы наблюдаем Джон Кирби представитель Совета нацбезопасности США

Участившуюся ядерную риторику со стороны России связывают с ее растущими потерями на поле боя. В то время как Москва обвиняет Запад в намеренном "нагнетании темы".