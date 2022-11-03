Израиль: Яир Лапид признал поражение

После полтурагодового перерыва Биньямин Нетаньяху возвращается в кресло премьер-министра Израиля. по результатам подсчета 98% голосов на внеочередных выборах его партия "Ликуд" получает 31 место в парламенте, а блок правых и религиозных партий с ней во главе — 64 места из 120.

Действующий премьер Израиля Яир Лапид уже признал поражение и поздравил Биньямина Нетаньяху с победой. Он пожелал преемнику успеха и подчеркнул, что государство Израиль — превыше любых политических соображений.

Биньямин Нетаньяху возглавлял кабинет министров Израиля 12 лет без перерыва и покинул пост в прошлом году после обвинений в коррупции и нескольких судебных процессов. Он известен жесткой позицией по отношению к палестинцам. Звучат опасения, что возвращение Биньямину Нетаньяху к власти еще больше обострит палестино-израильский конфликт.