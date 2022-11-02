Возвращение Нетаньяху: блок экс-премьера получает большинство

"С возвращением, Биби!" Эти слова звучали чаще всего в штаб-квартире "Ликуда" вечером во вторник, когда стали известны результаты экзитполлов, согласно которым партия Биньямина Нетаньяху победила на парламентских выборах. Более неожиданным стало то, что право-религиозный блок во главе с "Ликудом" получает, по тем же данным, 62 места в Кнессете и может сформировать правительственную коалицию.

"Мы на пороге большой победы, - сказал Нетаньяху. - Но уже ясно одно. Наша политика, политика "Ликуда" оправдала себя".

Первые данные избиркома дают блоку Нетаньяху еще большее преимущество. Если ситуация не изменится, лидер "Ликуда" вернется в премьерское кресло, которое он бессменно занимал с 2009 по 2021 годы. Основной оппонент Нетаньяху, действующий премьер Яир Лапид и его партия "Еш Атид" получают, по данным экзитполлов, от 22 до 24 мест в парламенте, а его правоцентристский блок может рассчитывать на 54 мандата. Лапида уже критикуют его союзники по коалиции, однако сам он призывает дождаться окончательного подсчета голосов.

"Пока не раскрыт последний конверт, еще ничего не кончено, ничего не является окончательным. Поэтому мы будет терпеливо ждать финальных результатов".

Третьей по силе партией в парламенте и второй в коалиции Нетаньяху обещает стать праворадикальная "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром, который ранее успел заявить о притязаниях на портфель министра внутренней безопасности. "Оцма Йегудит" получает от 13 до 15 мест в Кнессете. После оглашения официальных итогов выборов победитель получит от президента страны мандат на формирование правительства.