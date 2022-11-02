Возвращение Нетаньяху: надежды на политическую стабилизацию

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху вновь станет главой правительства. Блок правых и религиозных партий во главе с партией "Ликуд" экс-премьера укрепил лидерство на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах и после подсчета более 97% голосов получает контроль над 65 из 120 мест в Кнессете.

Впрочем, его победа не стала большим сюрпризом для жителей Израиля.

Йосси Зарифи, владелец кофейни:"(Ультраправый политик Итамар) Бен-Гвир преподнес сюрприз на этих выборах. Ожидалось, что он поднимется, но не настолько (Итамар получил 14 мест). Я надеюсь на правых, я надеюсь, что государство Израиль будет умеренным, как сказал (бывший премьер-министр Израиля) Арик (Ариэль) Шарон: "То, что вы видите отсюда, вы не видите оттуда".

Перевес в полтора десятка мест блока Нетаньяху над левоцентристами премьер-министра Яира Лапида положил, по крайней мере на время, конец политической нестабильности последних лет (5 выборов за 4 года).

"Мы рады, что получили решительный ответ. И, надеемся, что в течение четырех лет у нас будет сильное правительство", - говорит один из клиентов кафе.

Аналитики не исключают, что победа Нетаньяху, известного своей жесткой позицией по отношению к палестинцам, может еще больше обострить палестино-израильский конфликт. В среду израильские солдаты убили молодого палестинца на Западном берегу после того, как он совершил наезд на одного из них на контрольно-пропускном пункте.

С начала года в результате нескольких инцидентов, связанных с межконфессиональным насилием, погибло около 140 человек с палестинской стороны и более 20 - с израильской.