Израиль: сможет ли Нетаньяху вернуться к власти?

Израильтяне снова идут на избирательные участки, чтобы попытаться вывести страну из политического кризиса, в котором та пребывает последние 3,5 года.

На фоне роста стоимости жизни и накала израильско-палестинской напряженности, главный вопрос этих выборов - сможет ли Биньямин Нетаньяху вернуться к власти.

Исходя из результатов опросов, его партия "Ликуд" — основной претендент на победу, на втором месте "Еш атид" нынешнего премьер-министра Яира Лапида.

Но основная интрига в том, сможет ли кто-то из них сформировать устойчивую коалицию.

Наиболее вероятный путь Нетаньяху к премьерству требует союза с крайне правыми и ультраортодоксальными партиями.

Одна из таких "Религиозный сионизм" во главе с Итамаром Бен-Гвиром, по прогнозам, станет третьей по величине партией в парламенте. Но, как ожидается, взамен своей поддержки она будет добиваться более жесткой линии в отношении палестинцев. На голоса которых рассчитывает Яир Лапид, как и на поддержку арабских партий.

В случае провала коалиционных переговоров - Израиль снова ждут очередные выборы