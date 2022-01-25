В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии.

Как сообщили в Министерстве энергетики Киргизии, сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии.

Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы Автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы» Работы по переподключению начаты.https://t.co/xDaVXWvkuU — zakon.kz (@zakon_kz) January 25, 2022

В Минэнерго Узбекистана подтвердили, что массовое отключение произошло из-за аварии в сетях Казахстана, которая повлекла за собой веерные отключения в республике.

Три азиатские страны подключены к единой электросети.

Казахские власти пояснили, что сбой произошел по линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC).

"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы»". Начаты работы по переподключению", - говорится в сообщении администрации Алма-Аты.

Из-за отключения света на двух горнолыжных курортах пассажиры застряли на канатной дороге. В Ташкенте не работает метро. В некоторых регионах нет мобильной связи и интернета.