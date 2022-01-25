В Узбекистане, Киргизии и Казахстане - перебои с электричествомКомментарии
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии.
Как сообщили в Министерстве энергетики Киргизии, сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии.
В Минэнерго Узбекистана подтвердили, что массовое отключение произошло из-за аварии в сетях Казахстана, которая повлекла за собой веерные отключения в республике.
Три азиатские страны подключены к единой электросети.
Казахские власти пояснили, что сбой произошел по линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC).
"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы»". Начаты работы по переподключению", - говорится в сообщении администрации Алма-Аты.
Из-за отключения света на двух горнолыжных курортах пассажиры застряли на канатной дороге. В Ташкенте не работает метро. В некоторых регионах нет мобильной связи и интернета.