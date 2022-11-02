Движение по "зерновому коридору" приостановлено

Движение по "зерновому коридору" приостановленоКомментарии
Ни одно судно с зерном не покинет украинские порты в среду, и дальнейшая судьба перевозок остается неизвестной.
Последними во вторник Украину покинули три сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным жмыхом и прошли через гуманитарный морской коридор, несмотря на выход России из сделки. Другие 36 судов после проверки у берегов Турции направились в конечные пункты назначения.
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к "зерновой сделке", только если получит от Киева "реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях".
Россия приостановила свое участие в сделке в связи с субботней атакой беспилотников на ее флот в аннексированном Крыму, в которой Кремль обвиняет Украину.
Киев отрицает использование "зернового маршрута" в военных целях.
В своем ночном обращении Владимир Зеленский заявил, что "зерновой коридор" нуждается в надежной защите, и, что Россия должна получить жесткий международный ответ за срыв экспорта продовольствия.
Ранее в Киев с визитом прибыла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, чтобы обсудить оказание экстренной помощи Евросоюза по поддержке энергетического сектора Украины.
По словам Зеленского, в результате российских ударов повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры страны.