"Зерновая инициатива" продолжается без России

ООН, Украина и Турция продолжают согласовывать движение судов с украинской сельхозпродукцией по Чёрному морю, несмотря на то, что Россия приостановила участие в "зерновой сделке". В Москве не исключают, что дроны, наносившие удары по севастопольскому порту, могли быть выпущены с одного из зерновозов. Однако в ООН заявили, что во время атаки в "зерновом коридоре" не было грузовых судов, не говоря уже о военных.

Мартин Гриффитс, зам.Генерального секретаря ООН:

"Для ясности, никакие военные суда и самолеты не участвуют в поддержке инициативы какой-либо стороной. Они и не нужны. Фактически, им запрещено приближаться к грузовым судам ближе, чем на десять морских миль, в соответствии с процедурами, согласованными всеми сторонами".

В то же время в ООН заявили, что готовы расследовать обстоятельства атаки на Севастополь, если будет запрос стран-участниц инициативы.

В Москве заявляют, что решение трёх сторон продолжать вывоз зерна на этом фоне "рискованно и опасно".

Василий Небензя, постпред России при ООН:

"В связи с этими действиями Киева Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в "черноморской инициативе". Мы не знаем, какие ещё теракты готовит Киев при поддержке своих западных спонсоров. Поэтому мы вынуждены приостановить реализацию этой инициативы на неопределённый срок".

В Турции, со своей стороны, уже ранее подтвердили твёрдую приверженность сделке. О том же сообщил и украинский президент, в "твиттере" призвав ООН жёстко отреагировать на действия России, которые в Киеве называют продовольственным шантажом.

Страны Запада призывают Кремль отменить решение из соображений глобальной продовольственной безопасности.

В Москве при этом подчёркивают, что не выходят из инициативы, а лишь "приостанавливают участие". По имеющимся данным, российские представители остаются в координационном центре в Стамбуле, но не присутствуют при досмотре судов на рейде.