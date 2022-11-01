"Зерновая сделка" без России?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки, несмотря на выход России из сделки. В практическом плане это означает, что суда будут сопровождаться кораблями турецких ВМС, и тогда участие России не будет необходимым. Эрдоган уже связался во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться восстановить соглашение об экспорте зерна, которое российская сторона приостановила после субботнего нападения беспилотников на её флот в Севастополе. Москва утверждает, что атака была осуществлена из зернового коридора. Украина и ООН это отрицают. Позиции своей Путин пока не изменил.

Посредничество Эрдогана помогло в июле достичь гуманитарной договоренности в рамках ООН и разблокировать экспорт украинского зерна, прерванный в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Благодаря гуманитарному соглашению Россия и Украина экспортировали почти 10 миллионов тонн зерна, смягчив продовольственный кризис во многих бедных странах и добившись существенного снижения цен во всем мире.

По данным ООН, всего за три месяца соглашение, находящееся сейчас под угрозой, помогло решить ть проблему питания более 100 млн человек.