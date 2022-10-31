Турция останется верна "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работу в рамках договора по обеспечению экспорта украинского зерна, несмотря на выход России из соглашения. Выступая на Всемирном турецком медицинском конгрессе Эрдоган отметил важность функционирования зернового коридора и подчеркнул свой вклад в снижение продовольственного кризиса:

"Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы обеспечили относительное снижение продовольственного кризиса, предложив 9,3 млн тонн украинской пшеницы на службу миру. Турция продолжит свои усилия по поиску решения глобального продовольственного кризиса, как это было до сих пор, хотя Россия колеблется в отношении сделки с зерном, поскольку такие же условия для неё не предусмотрены".

Москва заявила о приостановке действия зерновой сделки на неопределённый после того, как украинские военные нанесли удар по кораблям Черноморского флота РФ. Назвав это терактом, российские власти выразили готовности заменить украинское зерно российским на мировом рынке. Киев такой подход раскритиковал:

"Пока факты говорят о том, что российское руководство больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в реализации подписанных документов. И это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщило о том, что судно с 40 тоннами зерна, предназначенного для Эфиопии, не может покинуть порт из-за того, что Россия блокирует "зерновой коридор". Москва мотивировала приостановку действия соглашения от 15 июля тем, что не может гарантировать безопасность гражданских судов, обвинив Великобританию в причастности к атаке дронов в Севастополе и ко взрывам на газопроводе "Северный поток". Лондон заявил, что эта "история выдумана".

Брюссель и Вашингтон призвали Москву вернуться к исполнению договоренности, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Россия превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне".