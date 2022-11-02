Россия возвращается к участию в зерновой сделке. По сообщению Минобороны РФ, от Украины, были получены письменные гарантии о неиспользовании морского коридора для ведения боевых операций против российских вооруженных сил в этом регионе.

В Минобороны РФ подчёркивают, что возобновление сделки стало возможно благодаря посредничеству ООН и Турции. "Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", - отметили в Минобороны.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", - заявили в российском военном ведомстве.