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Россия
Срочная новость

Россия вновь открывает зерновой коридор по Чёрному морю, получив гарантии от Украины

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 Euronews
Грузовые суда на якоре в Мраморном море ожидают прохода по проливу Босфор (Стамбул, Турция, 1 ноября 2022 г.)
Грузовые суда на якоре в Мраморном море ожидают прохода по проливу Босфор (Стамбул, Турция, 1 ноября 2022 г.)   -   Авторское право  AP Photo/Khalil Hamra

Россия возвращается к участию в зерновой сделке. По сообщению Минобороны РФ, от Украины, были получены письменные гарантии о неиспользовании морского коридора для ведения боевых операций против российских вооруженных сил в этом регионе.

В Минобороны РФ подчёркивают, что возобновление сделки стало возможно благодаря посредничеству ООН и Турции. "Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", - отметили в Минобороны.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", - заявили в российском военном ведомстве.