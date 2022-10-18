"Зерновая сделка" под угрозой: Россия ставит условия

"Зерновая сделка" под угрозой: Россия ставит условияКомментарии
Продление "зерновой сделки", заключенной в июле, находится под угрозой.
Москва утверждает, что соглашение, подлежащее пересмотру в ноябре, зависит от снятия ограничений для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
В настоящее время ведутся многоуровневые переговоры, включая приезд представителей ООН в Москву накануне. Результаты встречи пока неизвестны.
Стороны заявили, что открыты для дискуссий, но Кремль настаивает на том, чтобы обновленное соглашение включало в себя вывод из-под санкций экспорта компонентов, необходимых для производства удобрений, в том числе аммиака, большая часть которого производится в Российской Федерации.
Июльская сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, возобновила экспорт зерна из блокированных Россией черноморских портов Украины.
Несмотря на то, что де-юре поставки удобрений из России разрешены, Москва жалуется, что на деле мало что изменилось.
ООН заявляет, что прогресс в продлении соглашения жизненно важен для решения глобального продовольственного кризиса, который усугубляется войной в Украине.