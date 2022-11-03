Ураган "Лиза" обрушился на берег в Белизе. Проливные дожди и сильные штормы затапливают дома и машины.

Ветер усиливается, временами его скорость составляет 150 км/ч . Волны на побережье достигают высоты 4 метров.

Правительство Белиза объявило красную тревогу по всему побережью, а также объявило о закрытии школ и открытии нескольких приютов.

Синоптики предупредили, что по мере продвижения вглубь страны ураган не ослабнет.

Вероятнее всего, далее шторм ударит по островам Ислас-де-ла-Баия которые входят в состав Гондураса, по северу Гватемалы и южной части Мексики.